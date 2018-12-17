  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم
اعتداء على صحفيين بنقابة الصيادلة

انتخابات "الصيادلة" على صفيح ساخن.. والضحايا "صحفيين"

مجلس الشيوخ

تفاصيل رد «شورى السعودية» على الشيوخ الأمريكي

صورة الخبر

زيارة "البشير" لسوريا.. هل تفتح الباب أمام رؤساء الخليج؟

ظهور نادر لنجل " ولي العهد السعودي"

ظهور نادر لنجل "ولي العهد السعودي"

صلاح ونيمار

القرعة تضع ليفربول "صلاح" أمام البايرن

الصيادلة

شاهد.. الاعتداء على صحفيين داخل نقابة الصيادلة

فيسبوك يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين

"فيسبوك" يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين

ارشيف

"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم

بعد انتهاء مدته.. ديمستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

بعد انتهاء مدته.. دي ميستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية

"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية

بسبب خاشقجي..

تفاصيل رد «شورى السعودية» على الشيوخ الأمريكي

الحياة السياسية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عمرو محمد - متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

#

«ترامب» يعين «هيذر ناويرت» سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

#

أمن الشرق الأوسط مبعث قلق بسبب«خاشقجي»

#

رئيس الكونجرس: طالبنا ترامب بإطلاعنا على تفاصيل قضية خاشقجي

السعودية

مجلس الشيوخ

بن سليمان

استنكر مجلس الشورى السعودي اليوم، الاثنين، الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأمريكي وحمَّل فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسئولية عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وأكد مجلس الشورى، في بيان في مستهل جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن "أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو النيل من سيادة المملكة أو التعرض لمكانتها".

وأكد مجلس الشورى، في بيانه، أن "دور المملكة في كبح شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة".

ورأى المجلس "أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي" ، مشدداً على" أن تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها، بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وكانت وزارة الخارجية السعودية استنكرت في وقت سابق اليوم الموقف الذي صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويأتي الرد السعودي بعد تبني مجلس الشيوخ مساء الخميس الماضي قرارين يدعو أحدهما إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيما يحمل الثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن قتل خاشقجي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأمومة والطفولة": خطوبة طفلي كفر الشيخ انتهاك صارخ لحقوقهما
» فريق ألماني يرغب في ضم صانع ألعاب الفراعنة
» شاهد.. رانيا يوسف ترتدي القفطان المغربي
» رجل اغتصب نجلة زوجته 900 مرة.. تعرف على التفاصيل
» بالفيديو.. مئات الصيادين يأكلون ذئابًا ميتة
» بث مباشر.. فعاليات قرعة دور الـ16 لـ"شامبيونز بريميرليج"
» "فيسبوك" يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين
» ياسمين عبد العزيز من صالة الجيم: "عاش يا وحش"
» "لاسارتي": تاريخ الأهلي لا يحتاج الحديث عنه
» قراءة سورة الأعراف في المنام رزق
» شاهد.. فنانة شهيرة تفقد ذراعها في فيلمها الجديد

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين