» "فيسبوك" يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين

17 ديسمبر 2018 - 01:25 م

قام موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بمعاقبة نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "يائير"، بسبب نشره أفكارًا معادية للمسلمين، وذلك بحظر صفحته لمدة 24 ساعة.

وقال "يائير"، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن فيسبوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكارًا معادية للمسلمين، قائلا: "فيسبوك ديكتاتوري".

كما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن ابن نتانياهو قام بنشر عدد من التدوينات، التي اعتبرها فيسبوك، مسيئة للديانة الإسلامية، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.

ومعلوم أن سياسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، حيث يمنع نشر أفكار مضللة ومعادية للعرق أو الدين.







