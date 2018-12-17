» رجل اغتصب نجلة زوجته 900 مرة.. تعرف على التفاصيل

17 ديسمبر 2018 - 01:09 م

وجهت قوات الأمن بدولة جنوب أفريقيا اتهامًا لرجل من محافظة "كوازولو ناتال"، باغتصاب ابنة زوجته التي تبلغ من العمر 10 سنوات، 900 مرة.

وتم حجب اسم الرجل 43 عامًا عندما ظهر أمام محكمة الأسرة في فيرولام هذا الأسبوع في القضية التي تم تداولها مؤخرًا، وذلك لجمع مزيد من أقوال الشهود، وعلى ضوء أن سكان المنطقة قاموا بضربه إثر تكشف فضيحة الاغتصاب وكانت أم الطفلة قد توفيت قبل 5 سنوات، وفقًا لما ذكر موقع "نيوز 24" .

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم دأب على اغتصاب ابنة زوجته خلال الفترة من عام 2013 – 2018، واتهم بالاغتصاب والإغواء الجنسي للأطفال وعرض مواد إباحية متعلقة بالأطفال إلى جانب اتهامات أخرى خاصة بالإيذاء الجسدي ، وقررت النيابة النظر فى قضيته خلال شهر .