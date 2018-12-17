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"التربية والتعليم" تعلن إلغاء امتحانات العملي للصف الأول الثانوي

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تلاميذ

متابعات حنان حمدتو

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"التعليم" تعد الطلاب بمفاجأة في الامتحانات

وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

امتحانات العملى

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات العملية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2018-2019، والتي من المقرر عقدها يوم 13 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 24 من الشهر ذاته.

وقال الدكتور أكرم حسن مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إن الوزارة قررت تعديل امتحانات الصف الأول الثانوي، لإلغاء الامتحانات العملية لمادة العلوم (الكيمياء- الفيزياء   - الأحياء) للثانوي العام، وذلك في امتحانات منتصف هذا العام فقط.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، منشورًا للمديريات التعليمية، قالت فيه إنه في ظل تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ونظرا لما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود كافة لنشر الوعي بتلك المنظومة، لوحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من أعضاء هيئة التوجيه الفني بالتخصصات المختلفة لغير مرحلة رياض الأطفال بالتوجيه الفني لمعلمات رياض الأطفال ، وفق لما ذكر بـ "الشروق" .



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