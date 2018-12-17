تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

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تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السجن

الحبس

نيابة امن الدولة

الجماعة الارهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس وليد شوقي 15 يومًا؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 



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