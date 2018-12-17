"لاسارتي": غير قلق من جماهير الأهلي

17 ديسمبر 2018 - 12:41 م

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي، إن جماهير الأهلي لن تشكل ضغطًا عليه للفوز بالبطولات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام، "أنا متعود على مثل هذه الأجواء وأعرف جيدًا معنى الفوز"، متابعًا: "ليس لدي أي قلق للقيادة الأولى في إفريقيا، وأعد الجميع بالعمل الجاد".

وعن رسالته للجماهير، قال: "اصبروا على الفريق، وسنعمل بجد لكي نصل إلى الأهداف التي نريدها جميعًا".