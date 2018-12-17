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تأجيل طعن الحد الأدنى للمعاشات لـ4 فبراير

قضايا وحوادث

أصحاب المعاشات ارشيفية
ارشيفية

شيماء السيد

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المحكمة الإدارية

الطعن

مجلس الدولة

سعيد القصير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، بعد ورود تقرير المفوضين، لجلسة 4 فبراير المقبل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا.

وطالب "فرغلي"، في مرافعته أمام المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه ، ثم ازداد ليصل 750 جنيهًا.

وأضاف في مرافعته السابقة، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى 700 جنيه. 



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