"مارتين لاسارتي": إصابات الأهلي أمر يقلقني

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لاسارتي

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قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شاهدت الفريق في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدًا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: "هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى أنه يحتاج لتحسين الأداء".

وتابع: "سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".

وحول إمكانية رحيل بعض اللاعبين، قال: "الكرة مثل الحياة، وأهم شيء هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق اتخاذ أفضل قرار للفريق".

وعن وجود إصابات عديدة بصفوف الفريق قال "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز.


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