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"الصحة" تطلق حملة للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب الابتدائية

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زايد

متابعات حنان حمدتو

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وزارة الصحة

الابتدائية

هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستبدأ حملة قومية خلال شهر فبراير المقبل للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية على مرحلتين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت "زايد"، أن الحملة تستهدف قرابة 12.5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية في سن بين 6 إلى 12 عامًا، مشيرة إلى أن "الحملة" سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة نفذت الحملة الأولى لتجريع تلاميذ الصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية خلال العام 2015/ 2016، لأكثر من 2 مليون تلميذ، كما نفذت الوزارة "حملة ثانية" من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي لعدد 12.09 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2016/ 2017، كما تم تنفيذ "حملة تجريع" ثالثة لقرابة 12.4 مليون تلميذ خلال العام الدراسي الماضي للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى "الصف السادس".

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لمنظمة الصحة العالمية على تعاونها في توفير عقار "المبندازول"، المستخدم في تلك الحملات.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الحملة ستتم باستخدام 12.7 مليون قرص من العقار بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية ستنفذ الحملة الرابعة من "التجريع" على مرحلتين.


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