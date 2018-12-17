"لاسارتي" يغادر القاهرة لإنهاء متعلقاته بـ"الأورجواي"

17 ديسمبر 2018 - 12:19 م

يغادر القاهرة غدًا، الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي، متجهًا إلى بلاده، وذلك بعدما وقع رسميًا على عقود توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر.

وسيسافر لاسارتي إلى الأورجواي، لإنهاء بعض الأمور الخاصة به، قبل العودة مجددًا من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأحمر، عقب مباراة القطن الكاميروني.

ووقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، خلفا للمقال باتريس كارتيرون، مقابل 125 ألف دولار راتبا شهريا.

ومن المنتظر أن يشاهد لاسارتي مباراة الأهلي اليوم أمام النجوم من مقصورة استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة لتقديم لاسارتي إلى وسائل الإعلام.