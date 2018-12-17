فريق ألماني يرغب في ضم صانع ألعاب الفراعنة

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الدورى التركي

قاسم باشا التركي

شتوتجارت

وقعت أنظار فريق شتوتجارت الألماني على اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة شتوتجارت ستخاطب نادي قاسم باشا، من أجل التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم قاسم باشا ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا، بالإضافة إلى تألقه هذا الموسم مع فريقه.

ويحتل قاسم باشا، الذي خسر أمس السبت أمام كونيا سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ16 للدوري، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة


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