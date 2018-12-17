«ميدو»: أخطأت برحيلي من "بي إن سبورت"

17 ديسمبر 2018 - 11:48 ص

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد والمستشار الرياضي للوحدة السعودي، أنه سيحصل على عضوية الزمالك قريبًا، كاشفًا بعض المفاجآت.

وتابع "ميدو"، مازحًا خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "كنت خايف رئيس الزمالك يوقف عضويتي لو عارضته في أي قرار، وقلت له هذا الكلام"، مضيفًا أنه سيقوم بعمل العضوية قريبًا ولا يوجد أي مشكلة .

وعن تجاريه التحليلية، قال ميدو إنه اتخذ قرارًا خاطئًا برحيله عن قناة "بي إن سبورت"، معلقًا: "أنا ضد خلط الرياضة بالسياسة، ورضخت لبعض الضغوط وقتها".

وأردف ميدو: "أعتذر لزملائي العاملين في بي إن سبورت، كوني سببت لهم إحراجًا بعد قرار رحيلي من القناة، مؤكدًا أنه تواصل معهم هاتفيًا لإخبارهم بقرار رحيله عن شبكة بي إن سبورت قبل إعلانه الرحيل عنها .

وأضاف ميدو: "اللحظة التي ستتخذ فيها مصر قرارًا بمنع بث قناة بي إن سبورت في المنازل والكافيهات المصرية، اطلبوا فيها من المصريين العاملين بالقناة الرحيل فورًا".



