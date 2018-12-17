"لطفي" يحرس عرين الأهلي أمام النجوم

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استقر محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، على الدفع بالحارس على لطفي لحماية عرين الأهلي أمام النجوم، والمُقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، بإستاد السلام.

ويفضل "يوسف" الدفع بـ "لطفي" على الرغم من ضم محمد الشناوي لقائمة الفريق، إلا أنه  يرفض الدفع به باعتبار أنه عائد من إصابة.

وخرج شريف إكرامي من قائمة الأهلي لمباراة النجوم بسبب معاناته من إصابة بإجهاد عام، وفضّل الجهاز الفني إراحته استعدادًا لرحلة أثيوبيا.



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