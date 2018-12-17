قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا

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تترقب الفرق الأوروبية اليوم الاثنين قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 والمقرر أينطلق خلال فبراير 2019.

وكانت 8 أندية قد حسمت تأهلها إلى دور الـ16 عن طريق صدارة ترتيب مجموعاتها، وهى كل من: بوروسيا دورتموند الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونخ الألمانى، مانشستر سيتى الإنجليزى، بورتو البرتغالى، يوفنتوس الإيطالى، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان.

أما مركز الوصيف فقد احتله كل من: أتلتيكو مدريد الإسبانى، توتنهام، ليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وأياكس الهولندى، وشالكه الألمانى، وليون الفرنسى، وروما الإيطالى.

وسيكون كل فريق أمام خيارات يستثنى منها مقابلة فريق فى نفس تصنيفه أو فريق كان فى مجموعته بدور المجموعات، أو فريقين ينتميان لنفس الدولة فى دور الـ16، بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأوروبي.

سيكون حامل اللقب ريال مدريد أمام فرصة لمواجهة توتنهام، ليفربول، مانشستر يونايتد، شالكة، أياكس، ليون، بينما لن يواجه روما الذى كان فى نفس مجموعته، وكذلك أتلتيكو مدريد من نفس البلد.

أما برشلونة سيكون أمام خيارات روما، أياكس، ليفربول، شالكه، ليون، مانشستر يونايتد، مع استبعاد توتنهام الذى رافق العملاق "الكتالونى" فى دورى المجموعات، ونادى أتلتيكو مدريد من نفس البلد.

وسيكون فريق مانشستر سيتى بطل الدورى الإنجليزى على موعد فى دور الـ16 مع أياكس، أتلتيكو مدريد، روما، شالكه مع استبعاد 3 فرق إنجليزية هى، توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وليفربول، ونادى ليون الفرنسى الذى تواجد معه فى المجموعة السادسة.

أما نادى ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح والذى كان وصيفاً لمجموعته خلف باريس سان جيرمان، فسيواجه كلاً من بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس، مع استبعاد باريس سان جيرمان، الذى كان مع الريدز في نفس المجموعة، إضافة إلى مانشستر سيتي من نفس البلد.



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