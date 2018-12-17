برلماني يعلن موافقة مجلس الوزراء على مقترحه.. تعرف على المقترح

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وافق مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة بالبحر الأحمر، بشأن تزويد قرية سيدي أبو الحسن الشاذلي، والتي يقع فيها المسجد والضريح، بمرافق عامة جديدة.

وقال "أبو خليل"، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، إنه تلقى ردًا من مجلس الوزراء، مفاده أنه في إطار خطة الدولة لتحويل مسجد ومقام وضريح سيدي أبو الحسن الشاذلي، الواقعة بمدينة مرسى علم بصحراء حميثرة، جار استكمال عمليات تطوير وتجديد للمقام، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتحويله إلى مزار ديني، ستشهد الفترة المقبلة تزويد القرية بمرافق عامة جديدة لخدمة أهالي القرية والزائرين.

وأضاف أن مسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي، أصبح واحدًا من أهم المساجد ومنابر العلم في مصر، ويعيش بجواره المئات من اتباعه ومريديه من أبناء قبيلة العبابدة منذ مئات السنين، حيث ساحات الذكر وجلسات المواعظ والدروس الدينية.

وأشار إلى أن تزويد القرية بمرافق عامة جديدة من شأنه أن يساهم في انتعاش حركة السياحة حيث يزوره الآلاف من مختلف المحافظات والبلدان العربية، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تدشين حزمة جديدة من المرافق العامة بالقرية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي تشهد فيه المنطقة المقام بها المسجد والضريح، توافد الآلاف من المواطنين.



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