» شاهد.. فنانة شهيرة تفقد ذراعها في فيلمها الجديد

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أوليفيا جاكسون
أوليفيا جاكسون

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فنانة

أوليفيا جاكسون

جاكسون

تعرضت الفنانة الأمريكية البديلة "أوليفيا جاكسون" لحادث مروع خلال تنفيذها لأحد المشاهد الخطيرة في فيلم "Resident Evil " أدت إلى فقدان ذراعها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تعرضت الممثلة الأمريكية لإصابات بالغة أثناء تصويرها الفيلم، وحصلت على 2.7 مليون دولار كتعويض لها.

وسبق لأوليفيا قامت جاكسون أداء الحركات الخطيرة في أفلام مشهورة "حرب النجوم" و"حراس المجرة" و"ماد ماكس"، قبل أن تنتهي مسيرتها المهنية بعد الإصابة.

وتم تصوير مشاهد الفيلم عام 2015 في جنوب أفريقيا، وكانت أوليفيا تقوم بحركات بهلوانية على دراجة نارية، وبسبب الجو الممطر فقدت السيطرة على الدراجة واصطدمت بالكاميرا المتحركة، وتشوه الجزء الأيسر من وجهها، وبترت يدها كاملة جراء الحادث.

وأوضحت أوليفيا جاكسون أنه كان على المصور رفع الكاميرا عن اقتراب الدراجة النارية لتصوير المشهد من الأعلى لكنه لم يفعل ذلك، لتصطدم الكاميرا بوجهها وتدخل في غيبوبة لمدة 17 يومًا.
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