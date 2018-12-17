  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
ارشيف

"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم

بعد انتهاء مدته.. ديمستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

بعد انتهاء مدته.. دي ميستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية

"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية

لاسارتي

بث مباشر.. مؤتمر الأهلي مع مدربه الجديد "لاسارتي"

صورة الخبر

أسرار لقاء "السادات" مع المستشار الألماني "شميدت"

رئيس المفوضية الأوربية يداعب السيدات أمام الكاميرات

بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات

السيسي

بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس فى النمسا

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟

مشاري راشد يدعو لمقاطعة" الردة النبوية" للبوصيري

مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري

محرج للغاية..

بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات

الصفحة الأخيرة

رئيس المفوضية الأوربية يداعب السيدات أمام الكاميرات
رئيس المفوضية الأوربية يداعب السيدات أمام الكاميرات

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

المفوضية الأوربية: نسعى لتجنب حرب تجارية مع أمريكا

#

90 مليون يورو مساعدات أوروبية لليمن

#

تفاصيل أول لقاء لـ«السيسي» فى روسيا

#

الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن الدولار

الاتحاد الأوربي

السيدات

الكاميرات

رئيس المفوضية

انتشر مقطع فيديو لـ"جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وهو يهز شعر مسؤولة بالمفوضية الأوروبية.

ويظهر مقطع الفيديو "يونكر" وهو يمرر أصابعه في "شعر" مسؤولة بالاتحاد الأوروبي عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية، حيث ظهرت السيدة ، وهي محرجة للغاية لعدم توقعها إقدامه علي هذا الفعل.

العجيب أنه لم يتوقف عند ذلك بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه، حيث انهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية حيث أشار البعض قال البعض أنه يبدو كعادته، وكأنه  في "حالة سكر".

يذكر أن يونكر في مايو أيار من العام الماضي وجهت إليه بعض الاتهامات بأنه كان في حالة "سكر شديد" خلال إحدى المحادثات.

كما التقطت له الكاميرات في يوليو الماضي صورة وهو يمشي مترنحا خلال قمة حلف شمال الأطلسي .

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية يعتبر أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي ، والذي يظهر فيه " يونكر" دائما  بتصرف بطريقة غريبة وأحياناً مضحكة أو صارخة ومحرجة للجميع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "لاسارتي": تاريخ الأهلي لا يحتاج الحديث عنه
» قراءة سورة الأعراف في المنام رزق
» شاهد.. فنانة شهيرة تفقد ذراعها في فيلمها الجديد
» أول فيديو لقصف مواقع داعش بيد البحرية العراقية
» اليوم.. إجراء قرعة "كأس زايد" في الإمارات
» «هنيدي» ينشر صورة تجمعه بـ«الهضبة»
» بالفيديو.. إنهاء خصومة ثأر أقدم سجين في مصر
» بالأسماء.. طاقم تحكيم الأهلي والنجوم بالدوري
» بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية
» تعرف علي حالة الطقس
» تفاصيل أغرب قضية خلع: مش هكمل معاه بعد الكباريه

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين