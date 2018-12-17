اجتماع الجمعية العمومية للغرف السياحية الأربعاء القادم

17 ديسمبر 2018 - 11:09 ص

تعقد الغرف السياحية الأربعاء القادم جمعية عمومية عادية للغرفة للعام 2018 بأحد فنادق القاهرة.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية

أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم وبذات المكان ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2017/2018 .

2) عرض الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2018/2019.

3) إعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات .

4) النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2018.

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