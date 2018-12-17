» قراءة سورة الأعراف في المنام رزق

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الاعراف
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عبدالحي العسكري

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طور سيناء

المنام

الأعراف

الأنفال

آدم عليه السلام

سورة الأعراف:-

من قرأها في المنام في المنام أو شيئاً منها أو قرئت عليه قال نافع وابن كثير يرزق من كل علم حفظاً ويموت غريباً وقيل يكون مؤمناً مقراً بالدين وتطأ قدمه طور سيناء وقيل من تلاها فإنه يسافر ثم يعود سريعاً ويكون ممنوعاً من إبليس ومكايده ويكون آدم عليه السلام شفيعاً له يوم القيامة وقيل قراءة سورة الأعراف شماتة بعدو ورؤيته على أسوأ حال.
سورة الأنفال:-
من قرأها في المنام أو شيئاً منها أو قرئت عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه يكون متوجاً بالعز مظفراً وكذلك قال جعفر الصادق وزاد فيه ويكون سالماً في دينه وقال ابن فضالة إن كان ملكاً كان منصوراً وإن كان عالماً كان ورعاً وقال بعض العلماء يرزق الظفر بأعدائه وينال منهم الغنيمة وقيل يرزق مالاً حلالاً من قبل الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعاً له يوم القيامة.
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أرسل رؤياك نفسرها في الحال
للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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