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"السكة الحديد" تناقش معدلات التنفيذ في مشروعات كهربة الإشارات

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هيئة السكة الحديد

الإشارات

اشرف رسلان

اجتمع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد بالأمس، مع شركة الستوم الإسبانية المنفذة لمشروع كهربة الإشارات على خط بنى سويف أسيوط بطول 250 كم شامل 86 مزلقانًا و15 برج إشارات رئيسي، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد، كما شدد على مديرى المناطق بالتنسيق مع المحليات بإزالة أى معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد "رسلان"، أنه بالإضافة إلى كهربة إشارات خط بنى سويف أسيوط جارٍ تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقانًا، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد 88 مزلقانًا، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم ، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقانًا.

وأوضح  انه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4 ، مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف رئيس الهيئة بان الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة وان الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.


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