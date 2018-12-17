الأهلي يقدم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي

محمد عبد الحارس
يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتقديم وإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمدير الفني الجديد مارتن لاسارتي.
ويحضر المؤتمر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين.
وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
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