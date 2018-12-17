«السعدني» يوجه رسالة إلى والدته في عيد ميلادها

"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم
بعد انتهاء مدته.. دي ميستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة
"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية
بث مباشر.. مؤتمر الأهلي مع مدربه الجديد "لاسارتي"
أسرار لقاء "السادات" مع المستشار الألماني "شميدت"
بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات
بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس فى النمسا
الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور
كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟
مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري
عمرو محمد
الجدير بالذكر أن السعدني يشارك في بطولة مسلسل «عالم افتراضي» إخراج إبراهيم فخر، والكاتب هاني سرحان.
عصر
فجر
05:23
شروق
06:52
ظهر
11:56
14:41
مغرب
17:00
عشاء
18:30