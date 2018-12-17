اليوم.. "السيسي" يبدأ جولته في "فيينا"

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عبدالفتاح السيسي

النمسا

الرئيس

المستشارية الاتحادية

يستقبل بعد قليل الرئيس الاتحادي "ألكسندر فان دير بيلين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا.

وعقب ذلك يصل الرئيس السيسي إلى المستشارية الاتحادية، حيث سيكون في استقباله المستشار النمساوي "سيباستيان كورتز"، وسوف يشهدان توقيع مذكرات تعاون مشترك بين مصر والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار النمساوي، يليه لقاء الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوى لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.



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