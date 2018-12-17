"الأعلى للإعلام" يشارك في اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

17 ديسمبر 2018 - 10:14 ص

يشارك وفد إعلامي مصري برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إلى الرياض للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية اليوم، الإثنين، للاحتفال باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019، حيث سيتم إطلاق مبادرات إعلامية في حضور وزراء الإعلام العرب، ومسئولي جامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات المرتبطة بالجامعة، ولفيف من رموز الصحافة والإعلام في الوطن العربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام بالمملكة الدكتور عبدالله المغلوث، إن الأشهر القليلة المقبلة ستتضمن تنظيم عدة فعاليات ضمن برنامج فعاليات (الرياض عاصمة الإعلام العربي)، تشمل عدداً من المسارات كالذكاء الاصطناعي والصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، وتهدف جميعها إلى تطوير الأداء الإعلامي العربي، والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب.

يُذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب قد قرر في دورته الـ29 التي عقدت في 9 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اختيار الرياض عاصمةً للإعلام العربي لعام 2018/ 2019م.



