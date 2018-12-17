كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟

17 ديسمبر 2018 - 09:49 ص

احتفل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على نظيره مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ليلة أمس وانتهي بفوز "الريدز" 3-1 من منافسات الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وانتهت نتيجة اللقاء بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتربع ليفربول على قمة الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة.

وشارك محمد صلاح، متابعيه ومحبيه عبر حسابه على "انستجرام" بصور فرحته وزملائه بالفريق فى أثناء احتفالهم بتسجيل الأهداف فى مرمى حارس مانشستر ديفيد دي خيا.

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