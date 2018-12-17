شاهد.. أديب :"كل كلمة بنقولها متشافة"

17 ديسمبر 2018 - 09:17 ص



انتقد الإعلامي عمرو أديب، واقعة اختراق 7 مليون حساب علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" خلال الأيام الماضية.



وقال " أديب" من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر": "لو حد تعرفه اطلع علي شئ خاص بيك هتتخانق معاه ، طب هتعمل ايه مع الفيس".



و أضاف "أديب" قائلا :" كل كلمة حضرتك بتكتبها فيه حد شايفها ، ممكن تكون بتتكلم مع صديقك علي الكشري و تلاقي طالعلك إعلان عن كشري أبو طارق ، هما عرفوا منين أنك كنت بتتكلم معاه علي علي الكشري ".



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