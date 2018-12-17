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تفاصيل أغرب قضية خلع: مش هكمل معاه بعد الكباريه

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

الخلع

الكباريه

رفعت "منى . م" دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالخلع من زوجها ، قائلة: "عايز يبيع الكافيه ويفتح كباريه وأنا بخاف على سمعتي".

بعد قصة حب استمرت 3 أشهر، تزوجت "منى" 28 سنة من "ثروت م." صاحب كافيه، حيث تعرفت عليه، قبل أن يتزوجا وينتقلا إلى عش الزوجية.

قالت الزوجة في دعواها إنها عاشت أجمل أيام حياتها خلال الشهر الأول من الزواج، لكنّ بعد فترة لاحظت تغير شخصيته وسهره في الخارج حتى الصباح، معللًا ذلك: "عندي شغل ومفيش ناس تشتغل غيري"، مضيفة: "قاعدة لوحدي طول الليل، واكتشفت إنه بيلف في الكباريهات والملاهي الليلية".

في إحدى المرات سمعت "منى"، حديث زوجها مع شقيقته في الهاتف، عندما كان يخبرها أنه سيبيع الكافيه والمحل الذي يملكه، ويشتري محل ويحوله إلى "كباريه".

قالت الزوجة إنها واجهت زوجها بما سمعته، فأنكر، بينما أكدت شقيقته ما ينويه، مضيفة أنها عثرت في هاتف زوجها، على أرقام عدد كبير من النساء يقيم علاقات معهن، ويسجلهم بأسماء "رجال"، وعندما واجهته ضربها وأهانها، بحسب ما قالت.

غادرت الزوجة غاضبة إلى منزل أسرتها، وعرضت الأمر عليهم، فطلبوا الطلاق لكن الزوج رفض.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع في الدعوى رقم 3274 لسنة 2018 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.


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