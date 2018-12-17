  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
السيسي

اليوم.. "السيسي" يبدأ جولته في "فيينا"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟

مشاري راشد يدعو لمقاطعة" الردة النبوية" للبوصيري

مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري

الإعلامي أحمد موسى

موسى: الإخوان يدعون لدين جديد

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب :"كل كلمة بنقولها متشافة"

الإعلامية ريهام سعيد

رد ناري من ريهام سعيد على اتهام المرأة المصرية بـ"النكدية"

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

محمد صلاح

إبراهيم سعيد يهاجم معلقًا شهيرًا: متحامل على "صلاح"

هل تستطيع التخلي عن هاتفك لمدة سنة؟ .. ستربح 2 مليون جنيه

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه

#

مفاجأة مدوية عن فستان الـ200 مليون جنيه يكشفها مصممه

#

الجمارك: 4.4 مليار إجمالي جمارك الإسكندرية خلال نوفمبر

#

مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه

المحمول

الموبايل

قدمت شركة "فايتمين ووتر" الأمريكية عرضًا مثيرًا للجدل إلى الجمهور ، يمكنهم من خلاله الحصول على 100 ألف دولار بسهولة.

وقالت الشركة إنها سوف تدفع 100 ألف دولار (مليون و 800 ألف جنيه تقريبا) فورًا لأي شخص يستطيع الاستغناء عن هاتفه المحمول لمدة سنة.

وينص الاتفاق على عدم إمكانية استخدام الهواتف اللوحية أو الذكية ، وفي المقابل سيسمح للمشتركين باستخدام هاتف خلوي يعود لسنة 1996 فضلًا عن الحواسب المكتبية أو المحمولة.

ولم تكشف الشركة عن الغرض من التجربة ، وإنما طالبت المشتركين بضرورة كتابة تغريدات دورية حول ما سيفعلوه خلال هذا العام بعيدًا عن استخدام الهواتف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية
» تعرف علي حالة الطقس
» تفاصيل أغرب قضية خلع: مش هكمل معاه بعد الكباريه
» هل تستطيع التخلي عن هاتفك لمدة سنة؟ .. ستربح 2 مليون جنيه
» سر هروب أمينة رزق من يوسف وهبي .. واسم دلعها الغريب
» ميدو: لهذه الأسباب رفضت العمل في نادي "بيراميدز"
» ريهام سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي
» المنتج المغتصب: مارست الجنس مع هذه الفنانة وانظروا أين صارت؟
» "هنية" يدعو لتصعيد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال
» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين