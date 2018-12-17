» ميدو: لهذه الأسباب رفضت العمل في نادي "بيراميدز"

أحمد عادل شعبان
كشف أحمد حسام "ميدو" - نجم الزمالك السابق - أنه رفض العمل كرئيس لنادي "بيراميدز" رغم عرض الأمر عليه.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" : "رفضت العمل في جميع المناصب بالنادي لكن منصب المدير الفني لم يعرض علي .. لكنهم عرضهم عليّ منصب رئيس النادي ورفضت لأنه منصب غير مناسب ليه".
واستدرك: "كنا من اليوم الأول نعلم أن قناة بيراميدز ليست القناة الخاصة بالنادي لكن ظهور شخصيات مثل كارلوس وغيره لتحليل المباريات مثل إضافة لنا ، وكان هناك رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان ولذلك اصطحبت العديد من النجوم العالميين إلى الشوارع والمقاهي لتوصيل هذا المعنى".
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