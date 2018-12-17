أبو تريكة يهاجم مدربًا شهيرًا: فاشل وسيدمر صحة "الأسطورة"

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مورينيو

ابو تريكة

شن محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر - هجوما شرسًا على جوزيه مورينيو - المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد - بعد الهزيمة المذلة من ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

وقال "تريكة" أثناء تحليله للمباراة على قنوات "بي إين سبورتس" : "مانشستر يونايتد لديه إمكانيات ممتازة لكن مورينيو دمر تلك الإمكانيات والآن النادي يدفع ثمن التعاقد معه .. إنه كالطالب الفاشل الذي يرفض المذاكرة ويرسب في امتحانات الشهر ثم يطالب بالصبر عليه حتى امتحانات نهاية العام".

وأضاف: "نصيحتي للسير أليكس فيرجسون (مدرب اليونايتد الأسطوري) بعدم حضور مباريات الفريق في ظل قيادة مورينيو حفاظًا على صحته ، فهذا الرجل يدمر الماضي والحاضر والمستقبل".

واستدرك: "الحل هو إقالة هذا الرجل فورًا وبناء فريق جديد".

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