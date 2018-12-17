أديب يروي قصة "التحرش" الذي أطاح برئيس قناة شهيرة

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شبكة سي بي إس

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على المصير الذي آل إليه رئيس مجلس إدارة شبكة "CBS" الأمريكية .

وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "تم إقالة الراجل و زوجته وأحد مديري الشبكة من مناصبهم وتغريم المحطة مبلغ 10 ملايين دولار، كتعويض، عقب اتهامات بالتحرش الجنسي بالممثلة إليزا دوشكو من أحد مديري الشبكة في أثناء تصوير مسلسل تليفزيوني".

وأضاف: "لم يعد هناك من يسمح في العالم بالاعتداء لفظيا على المرأة ولو القانون دة اتطبق في مصر السجون مش هتكفي ومش هنلاقي فلوس ندفع".

وأضاف: "كل دة عشان قالها (أنتِ) ساخنة .. طب ما وزير إعلام الإخوان قالها لزميلة إعلامية ومحصلوش حاجة".


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