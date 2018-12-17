مصرع جنرال بالحرس الثوري الإيراني في ظروف غير طبيعية

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توفي جنرال بالحرس الثوري الإيراني يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة بشمال شرق البلاد الأحد، بعدما أصاب نفسه بالرصاص في رأسه بطريقه الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاحه.
ونقلت رويترز، أن القائد العسكري الراحل هو الجنرال قدرة الله منصوري، الذي شارك في الحرب الإيرانية - العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات. ويعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات أيضا بسبب انفصاليين وجماعات متشددة.

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