  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 ص
بحث متقدم
السعودية

السعودية ترد على مجلس الشيوخ الأمريكي ببيان ناري

البطاطس

"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

فيسبوك تلغي خاصية الإعلانات

تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة حساب 7 ملايين شخص

أصغر عروسين

التفاصيل الكاملة لزواج أصغر عروسين بكفر الشيخ

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر الأقباط من هذا الأمر الخطير

البشير والأسد

"البشير" أول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011

الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

نحمده مع الرئيس السيسي

لهذه الأسباب رفضت «سيدة الميكروباص» الحديث إلى قنوات الإخوان

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

«الناظر» يحذر من بودرة جونسون للأطفال: تسبب السرطان

الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

هجمات متبادلة بين تيريزا ماي وتوني بلير لهذا السبب

عرب وعالم

بلير وماي
بلير وماي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اصطدام سيارة "ماي" في بلجيكا

#

ماي: فرص التوصل لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "قائمة"

#

بالفيديو.. رئيسة وزراء بريطانيا ترقص مع أطفال أفريقيا

#

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

اتهمت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، الأحد، رئيس الحكومة السابق العمالي، توني بلير، بمحاولة "نسف" بريكست، عبر الدعوة الى إجراء استفتاء ثان، في حين أن بلير يتهمها بالمقابل بالتصرف بـ"غير مسئولية".
وقالت ماي في تصريح نقلته وسائل الإعلام مساء السبت "إن قيام توني بلير بزيارة بروكسل، والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة الى إجراء إستفتاء ثان، يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه وللشعب الذي خدمه".
وتابعت ماي "لا نستطيع نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسئولية تجاه هذا القرار".
وسبق أن كررت ماي القول مرارًا، إنها ترفض إجراء إستفتاء ثان حول بريكست، الأمر الذي تدعو إليه أحزاب معارضة، وقسم من حزب العمال، وشخصيات مستقلة.
ورد بلير على كلام تيريزا ماي قائلًا، إن "الأمر غير المسئول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه صراحة سيئًا، عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".
وجاء رد بلير في تغريدة على حساب مؤسسة توني بلير للتحليل التابعة له.
وتؤكد ماي دائمًا، أنها تسعى للتوصل إلى إتفاق جيد للمملكة المتحدة.
وقد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد 17 شهرًا من المفاوضات الصعبة، إلا أنها لا تزال ترغب في الحصول على "ضمانات" لإقناع النواب البريطانيين بالموافقة على هذا الاتفاق.
وقالت ماي "لم أتخلف أبدًا عن القيام بواجباتي، أي العمل على التقيد بنتيجة الإستفتاء" الذي أجري في ونيو 2016، وصوت خلاله 52% من البريطانيين مع خروج بلادهم من الإتحاد الأوروبي.
إلا أن بلير المعارض لبريكست يعتبر أنه "لا الشعب ولا البرلمان مستعدان للتوحد وراء اتفاق رئيسة الحكومة".
ويدعو بلير إلى قيام البرلمان بالتصويت على خيارات عدة، بينها الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الإتحاد الأوروبي. وقال في هذا الصدد "في حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجددا للشعب".
وكان بلير يتحدث الجمعة في لندن، بينما كانت تيريزا ماي تلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل.
وقالت ماي أيضًا "كثيرون يعملون على نسف عملية بريكست للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدلا من التحرك من أجل الصالح العام".
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة، أن العديد من أعضاء الحكومة، وبينهم الرجل الثاني فيها، ديفيد ليدينغتون، يعملون وراء الكواليس لصالح إجراء استفتاء ثان.
ونفى غايفين بارويل، رئيس مكتب تيريزا ماي، الأحد، عبر تويتر، هذه الشائعات، في حين طلب ليدينغتون العودة إلى تصريحاته أمام البرلمان الثلاثاء، عندما أعلن أن نتيجة الاستفتاء الثاني "ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات ولن تؤدي إلى إنهاء الجدل الحالي".
كما تطرق وزير الخارجية، جيريمي هانت، إلى الانقسامات المحتملة التي قد تحدث في حال إجراء اسفتاء ثان، وذلك في مقابلة مع الصنداي تايمز.
إلا أنه أعلن من جهة ثانية، أنه في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فإن المملكة المتحدة ستكون قادرة على "الازدهار"، حتى "ولو أننا لن نكون قادرين على التأكيد بأنه لن تكون هناك مطبات".
كما ألمح هانت، أنه قد يكون مهتما بتسلم منصب رئاسة الحكومة، بعد أن أعلنت تيريزا ماي، بأنها ستتخلى عن منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في عام 2022.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "هنية" يدعو لتصعيد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال
» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء
» دراسة تكشف أخطر معلومة عن مشروبات الطاقة
» نتنياهو: إسرائيل الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية
» حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»
» ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟
» شاهد: تظاهر "النساء العاريات" في برشلونة
» «كبار العلماء» تنتهي من 40 مادة بـ«الأحوال الشخصية»
» بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر
» تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين