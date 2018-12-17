زلزال قوي يضرب إقليم بابوا شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة اليوم الأحد إقليم بابوا الواقع أقصى شرق إندونيسيا.



وذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية بأن الزلزال لم يسفر حتى الآن، عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما أكد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 61 كيلومترا تحت سطح المحيط الهادي.

