"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

17 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أكد النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة البطاطس حدثت العام الماضي بسبب إغراق السوق بكمية كبيرة من البطاطس بعد استيراد 165 ألف طن، الأمر الذي انعكس على الإقبال الضعيف في زراعة البطاطس العام الحالي، وبالتالي ارتفعت أسعار البطاطس.



وأوضح "مالك"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن سعر طن تقاوي البطاطس ارتفاع من 11 لـ13 ألف جنيه، وهذا يرجع إلى أن كمية تقاوي البطاطس التي دخلت مصر قليلة، خلاف تكالب المزارعين على زراعة البطاطس بسبب ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن وزارة الزراعية من المفترض أن تقوم بالتنسيق مع جمعيات زراعة البطاطس المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتحديد الكميات التي تضمن وجود توازن في السوق.

