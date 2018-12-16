» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء

16 ديسمبر 2018 - 11:40 م

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر تزيد بمعدلات ضخمة، والمواطنين لا يهتمون بتنظيم الأسرة.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "أنا بفكركم، لعل الذكرى تنفع"، منوها بأن مصر تزيد سنويا 2،5 مليون مواطن سنويا، و"محدش يكلمنا على الصين"، لافتا إلى أن المصريين لا يعملون مثل الصينيين "ملناش دعوة بيهم".



وأضاف أن الجمع العقلي المصري رغم وجود حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية "مش مقتنع" بضرورة الانتباه لتلك المشكلة، مضيفا: "إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده.. مش من حقنا نعمل كده في الدولة، لو بناخد فلوس على الخلفة كان زمانا أحسن دولة في العالم".



وتابع أن هناك فصول بها 120 طالب، وهناك مدرجات بالجامعات بها 2000 طالب، موجها حديثه للمرأة المصرية باعتبارها هى المتحكم في أمور الأسرة، مؤكدا أن المرأة المصرية تتحكم في الرجل، ومن ثم عليها أن تهتم بتنظيم أسرتها.

