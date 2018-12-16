محامي ترامب: الرئيس لن يمثل أمام روبرت مولر إلا على جثتي

16 ديسمبر 2018 - 10:30 م

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الأخير سيرفض تمامًا المثول أمام روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال حدوث تنسيق بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية لترامب.



وقال جولياني، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لن يحدث هذا الأمر إلا على جثتي".



وأجاب ترامب، الشهر الماضي، خطيًا عن أسئلة لمكتب المحقق مولر.



ويبحث المحققون في احتمال أن يكون ترامب حصل على دعم روسي، خلال الانتخابات التي فاز فيها بالرئاسة على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، عام 2016.



وأضاف جولياني أن ترامب لم يكن يعلم بدفع محاميه السابق، مايكل كوهين، مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة جنسية.



وقال كوهين لمحطة "إيه بي سي"، الجمعة، إن ترامب كان يعلم بدفع المبالغ المالية للمرأتين، وكان يعلم أن هذا الأمر خاطىء.

