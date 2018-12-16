بروكسل.. توقيف 90 محتجا على اتفاق عالمي للهجرة

16 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أوقفت الشرطة البلجيكية، الأحد، 90 من المشاركين في مظاهرة نظمها اليمين المتطرف أمام مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، احتجاجا على اتفاق للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون بشأن الهجرة.



وأعلنت الشرطة أنها أوقفت 90 شخصا، في المظاهرة التي تخللتها أعمال عنف، حيث قام محتجون بإلقاء قنابل صوتية، ونزع لوحات طرقية، وقلب حاويات للقمامة، ونزع حجارة من الأرصفة، كما حطموا عددا من سواري الأعلام عند مدخل المفوضية الأوروبية.



وخرج نحو ألف شخص في مسيرة نظمتها الأحزاب الفلمنكية اليمينية في المنطقة التي تضم مقرات مؤسسات أوروبية رئيسية ببروكسل.



وهتف المتظاهرون ضد ميثاق الهجرة الذي وقعته 164 دولة في مؤتمر أممي بمدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضي.

