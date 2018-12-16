الآلاف يتظاهرون بدراجاتهم النارية وسط مدريد

16 ديسمبر 2018 - 10:10 م

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، مظاهرة لآلاف من قائدي الدراجات النارية، مطالبين بحماية حقهم في القيادة بوسط المدينة.



وتجول المشاركون بدراجاتهم النارية في مركز المدينة، داعين لتشجيع استخدام الدراجات في المدن الإسبانية الكبيرة.



وطالب المحتجون كذلك بزيادة التدابير الأمنية الرقمية للتقليل من الحوادث المرورية، وزيادة عدد اللوحات المرورية، وبناء المزيد من المواقف، وإنشاء مجلس عمل تقني خاص للأمن المروري.

