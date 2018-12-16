20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن الكاميرونى

أمير سعد
أعلن محمد محسن، المدير الفني المؤقت للإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة القطن، مساء السبت المقبل، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
ضمت قائمة الدراويش 20 لاعبًا هم:
حراسة المرمى.. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح
خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم
خط الوسط.. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – محمد الضرف – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى
خط الهجوم.. كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب
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