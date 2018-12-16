«الناظر» يحذر من بودرة جونسون للأطفال: تسبب السرطان

16 ديسمبر 2018 - 09:17 م

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، من خطورة بودرة جونسون للأطفال؛ بسبب احتوائها على مادة الأسبستوس، والتي تصنف على أنها مسببة للسرطان، كما أنها محظورة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن مادة الأسبتسوس كانت ضمن عدة صناعات في الماضي، وعند اكتشاف العلماء مخاطرها وأضرارها على الصحة تم منعها تمامًا، مشيرًا إلى أن الجمعية الأمريكية للسرطان تري أنه لا يوجد شيء علمي يؤكد احتواء بودرة الأطفال على مادة مسرطنة، ولكنهم ناشدوا من باب الاحتياط الابتعاد عن أي بودرة الأطفال.

وأشار إلى أنه من الممكن الاستعاضة عن بودرة الأطفال بمكونات طبيعية مثل تلطيف الجلد بفزلين عادي أو غسول كلامينا، ولا يوجد احتياج للبودرة على الإطلاق، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن المركبات الكيماوية بصفة عامة.

وتعرضت أسهم شركة جونسون أند جونسون لخسائر فادحة، أمس السبت، عقب تقرير نشر الجمعة حول احتواء بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة لمادة تسبب السرطان.

وكشف تحقيق لوكالة رويترز، أن الشركة الأمريكية الشهيرة، جونسون أند جونسون، ظلت تخفي وعن عمد أن بودرة الأطفال "التلك" تحتوي على مادة الأسبستوس، المسببة للسرطان.

وعرض التحقيق آلاف الوثائق للشركة، والتي تشير إلى أن مسحوق بودرة الأطفال، التي ظلت تسوقها منذ عام 1971 وبداية العقد الأول من القرن الحالي، تحتوي على الأسبستوس.

وذكر أن المسئولين التنفيذيين والباحثين والأطباء والمحامين في الشركة يدركون هذه الحقيقة، ولكنهم اختاروا عمدا عدم الكشف عن هذه المعلومات، وعدم إبلاغ السلطات بها.