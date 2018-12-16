  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:03 م
بحث متقدم
الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

نحمده مع الرئيس السيسي

لهذه الأسباب رفضت «سيدة الميكروباص» الحديث إلى قنوات الإخوان

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

«الناظر» يحذر من بودرة جونسون للأطفال: تسبب السرطان

الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

حسن مالك

حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

آدام موصيري

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر

بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

شاهد أفضل 3 مقاطع دعائية لعام 2018

الصفحة الأخيرة

شاهد أفضل 3 مقاطع دعائية لعام 2018
شاهد أفضل 3 مقاطع دعائية لعام 2018

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز

#

عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

#

"صلاح" علي موعد مع أفضل لاعب إفريقي الليلة

#

«BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي

نشر موقع "AdWeek " قائمة بمقاطع الفيديو التي حققت شهرة واسعة على موقع يوتيوب هذا العام.

وفي المرتبة الأولى، جاء الفيديو الدعائي "dream crazy " الذي قدمته شركة "Nike "، والذي حصد حتى اليوم أكثر من 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وحل في المرتبة الثانية فيديو بعنوان "Welcome Home "، روجت فيه "آبل" لمساعدها المنزلي الذكي الأخير، وحصد أكثر من 16 مليونًا و300 ألف مشاهدة.

كما شملت قائمة أفضل دعايات العام فيدوهات "Share Your Gifts " و"Unlock " من "آبل"، وفيديو من إنتاج شركة "Furlined "، ومقطعين آخرين من إنتاج شركة "TBWAMedia Arts Lab ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر
» رسالة من الملك سلمان إلى ملك البحرين
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» 9 مارس.. الأزهر يُكرم "محمد صلاح"
» بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات
» مصري بـ«الطاقة الذرية»: سميت بنتي«السيسي» حبًا في الرئيس
» رسميًا.. «ميدو» مديرًا فنيًا لهذا الفريق
» قضية فساد جديدة لـ"حسين سالم"
» تعرف على قائمة النجوم لمواجهة الأهلي
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» ليفربول يستعيد قمة «البريميرليج» بثلاثية في مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين