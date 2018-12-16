الدوري اليوناني.. «شيكابالا» يُشارك في الفوز الأول لأبولون

16 ديسمبر 2018 - 09:08 م

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا في فوز فريقه أبولون على نظيره اكسانثي، خلال المباراة التي جمعتها اليوم، الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري اليوناني.

وتواجد شيكابالا على مقاعد بدلاء فريقه وحل بديلًا في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليشارك في فوز أبولون الأول بالدوري هذا الموسم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب توماس، من صناعة للفهد الاسمر "شيكابالا" الذي حصل على بطاقة صفراء قبل نهاية المباراة.

أبولون يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من خوض 14 مباراة حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في اثنين بينما خسر 11 جولة أخرى.

جدير بالذكر أن شيكابالا انضم إلى صفوف أبولون خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.