  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:02 م
بحث متقدم
الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

نحمده مع الرئيس السيسي

لهذه الأسباب رفضت «سيدة الميكروباص» الحديث إلى قنوات الإخوان

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

«الناظر» يحذر من بودرة جونسون للأطفال: تسبب السرطان

الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

حسن مالك

حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

آدام موصيري

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر

بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة

قضايا وحوادث

ضبط اثنين متهمين بحرق سيارات عدد من ضباط الشرطة بالغربية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس أمين شرطة و2 آخرين بتهمة انتحال صفة ضباط

#

تأجيل محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة

#

ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة

#

عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات

الشرطة

انتحال

ضبط

البحث الجنائى

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالى من تاجر منظفات بالشرقية.

كان مركز شرطة أبوكبير بالشرقية قد تبلغ من تاجر منظفات مقيم بدائرة المركز بأنه حال تواجده أمام منزله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، وترجل منها أربعة مجهولين، وإدعوا أنهم ضباط شرطة "مباحث" وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 28 ألف جنيه بزعم أنها من متحصلات الاتجار في النقد الأجنبى، وفروا هاربين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من المدعومحمد.ب.م، 40 سنة - قهوجى له معلومات جنائية مسجلة، والمدعوعبدالله. أ. م – 34 سنة، عاطل، و4 آخرين وجميعهم مُقيمين بدائرتي مركزي شرطة الزقازيق وأبوكبير.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار.. واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بعلمه بأن المجنى يحوز مبالغ مالية كبيرة، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ميكروباص خاصة بالسائق، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر
» رسالة من الملك سلمان إلى ملك البحرين
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» 9 مارس.. الأزهر يُكرم "محمد صلاح"
» بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات
» مصري بـ«الطاقة الذرية»: سميت بنتي«السيسي» حبًا في الرئيس
» رسميًا.. «ميدو» مديرًا فنيًا لهذا الفريق
» قضية فساد جديدة لـ"حسين سالم"
» تعرف على قائمة النجوم لمواجهة الأهلي
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» ليفربول يستعيد قمة «البريميرليج» بثلاثية في مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين