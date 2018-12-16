» 9 مارس.. الأزهر يُكرم "محمد صلاح"

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ليفربول

قررت جامعة الأزهر،  تكريم النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يوم 9 مارس المقبل، حسبما كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم.

جاء قرار تكريم «صلاح» خلال ندوة بكلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأحد، جمعت كلًا من اللواء ثروت سويلم، والكابتن عزمي مجاهد الإعلامي الشهير، واللواء أيمن الدرديري، مدير أمن جامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية.

من جانبه، أشار الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة الأزهر ستستضيف الأوليمبياد الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية، وذلك في الفترة من 10 لـ18 مارس القادم.

وأشار، إلى أن الألعاب المشاركة في الأولمبياد هي كرة القدم والقوى والسلة وستشارك فرق تمثل كل الجامعات الأفريقية تزامنًا مع تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي وتفعيل دور استراتيجية مصر 2030.


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