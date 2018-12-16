ضبط 9 معديات مخالفة بالنيل

16 ديسمبر 2018 - 08:57 م

تمكنت حملة لمديرية أمن البحيرة من ضبط 9 أشخاص لقيامهم بإدارة معديات مخالفة لشروط الترخيص وتحميل ركاب زيادة عن الأعداد المرخص بحملها، وعدم تواجد أدوات الإنقاذ والأمان، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمسطح المائي لنهر النيل والترع الرئيسية في نطاق محافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العقيد محمد رشدي، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، بقيام حملة أمنية مشتركة من ضباط قسم المسطحات المائية وإدارة البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية والنقل النهري والوحدة المحلية لمركز رشيد وجهاز حماية نهر النيل، أسفرت عن ضبط 9 أشخاص، لقيامهم بإدارة معديات بالمسطح المائي بالنيل والترع الرئيسية في نطاق المحافظة مخالفة لشروط الترخيص وتحميل ركاب أكثر من الأعداد المرخص بحملها، وعدم تواجد أدوات الإنقاذ والأمان، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة.

وتم التحفظ على جميع المراكب المضبوطة وقائديها وتحرير محاضر بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابات المختصه للتحقيق.