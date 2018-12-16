«المحمدي»: حصلت على وعد بالرحيل عن الإسماعيلى

16 ديسمبر 2018 - 08:49 م

أبدى باهر المحمدي، الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي والمنتخب الوطني، سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميروني، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال «المحمدي» في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، أن الفوز على القطن يعد أمرًا جيدًا ومريحًا قبل مواجهة العودة بعد أيام في الكاميرون، مشيرًا إلى أنه حصل على وعد من إدارة الدراويش بالرحيل من صفوف الفريق حال تحقيق إنجاز هذا الموسم.

وأكد المحمدي، أن الإسماعيلي يمر حاليًا بكبوة بعد النتائج المتذبذبة في الدوري والخروج من البطولة العربية، لكن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن في الأداء والنتائج، مضيفًا أن جميع اللاعبين في الدراويش عازمون على التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وعن رحيله عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة، أكد مدافع المنتخب الوطني، أنه مع مرور الوقت يشعر بالاستقرار داخل قلعة الدراويش، ويحترم جميع الفرق التي ترغب في الحصول على خدماته، موضحًا أنه توصل لاتفاق مع رئيس ناديه، بالسماح له بالرحيل بعد تحقيق إنجاز بنهاية الموسم مع الفريق، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الإسماعيلي سيسمح له بالرحيل بعد نهاية الموسم وتحقيق انجاز يرضي جماهير الدراويش.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الكاميرون، وكان الدراويش تأهل لملاقاة الفريق الكاميروني، بعدما تخطى عقبة "ميساجيرو نجوزي" البوروندي في دور الـ64 بثلاثة أهداف لهدف وحيد ذهابا وإيابا.