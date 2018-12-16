» بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات

16 ديسمبر 2018 - 08:39 م

وصل فريق ريال مدريد الإسبانى إلى دولة الإمارات، مساء اليوم الأحد، من أجل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى تختتم حتى يوم 22 من الشهر الجارى.

ويخوض ريال مدريد مواجهة نصف نهائى مونديال الأندية مساء الأربعاء المقبل أمام فريق كاشيما إنتلرز اليابانى، الذى تخطى فريق جوادالاخارا المكسيكى بنتيجة 3 – 2.

جدير بالذكر أن الفريق الملكى يخوض البطولة بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس العالم للأندية فى أخر نسختين على حساب فريقى كاشيما اليابانى وجريميو البرازيلى.