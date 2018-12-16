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الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

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«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

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الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا
الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

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رابعة

الديهى

أكد حسن موسي رئيس المجلس الإسلامي بالنمسا، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى النمسا تعكس صورة مصر في الخارج، حيث إن مصر تحاول أن تعود لدورها الريادي مرة أخرى.

وأضاف "موسي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أنه قبل وصول السيسي للنمسا بيومان قام المجلس القومي لمكافحة الإرهاب بـ"فيينا" باعتبار شارة "رابعة" إرهابية.

و أوضح "موسي"، أن هذا الأمر يمهد لإعلان النمسا أن تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، كما فعلت عدد من دول العالم.


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