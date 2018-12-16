بعد رحيله.. عادل مصطفى يوجه رسالة لنجم الأهلي

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عادل مصطفى

حرص عادل مصطفى، المدرب السابق بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة على الفترة التي قضاها قبل توجيه الشكر له اليوم.

وكتب مصطفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"الحمدلله من 15 سنة كنت لاعب فالفريق الاول ومرت ظروف مشابهة لهذه الايام و الحمدلله مكنش ليا نصيب اني اكمل فالنادي وفى نفس الظروف اتيحت لي الفرصة اني اكون فرد من أفراد الجهاز الفني لفترة مؤقته و الحمدلله مفيش نصيب اني اكون متواجد ضمن أفراد الجهاز الجديد".

وأضاف "شرف كبير اني كنت لاعب فالاهلي و شرف كبير اني اشتغل حتي لو يوم واحد فبيتي الكبير ،مكمل شغلي لحد اخر يوم ليا".

وتابع "كل الشكر والتقدير للإدارة علي منحي الفرصة وكل التوفيق للجهاز الفني الجديد وعودة الاهلي لمكانته الطبيعية.. الاهلي فوق الجميع".


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